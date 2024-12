Zapłacisz nawet 5000 zł. Kto tak ogrzewa mieszkanie, ten pożałuje

Sezon grzewczy w Polsce często wiąże się z problemem palenia śmieci w piecach i na działkach, co skutkuje gryzącym dymem unoszącym się nad domami. Mimo że niewielu przyznaje się do tego procederu, jego skutki odczuwają wszyscy mieszkańcy. Jak wynika z sondaży przywołanych przez obserwatorgospodarczy.pl, tylko 6 proc. osób przyznaje się do spalania odpadów, podczas gdy 46 proc. podejrzewa o to sąsiadów.

Choć palenie śmieci może wydawać się łatwym rozwiązaniem problemu zalegających przedmiotów, niesie za sobą wiele zagrożeń. Przede wszystkim podczas ich spalania, uwalniają się toksyczne substancje, które zanieczyszczają powietrze. Dym i pył, zawierający szkodliwe cząsteczki chemiczne, może dostawać się do układu oddechowego ludzi oraz zwierząt, czyniąc przy tym niemałe spustoszenie w naszych organizmach.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Palenie śmieciami - jakie są powody?

Dlaczego wiele osób pali odpady? Jednym z powodów może być brak świadomości o szkodliwości tego działania. Część z nich uważa, że palenie śmieci to szybki sposób na szybkie pozbycie się balastu. Nie dostrzegają jednak konsekwencji dla zdrowia i środowiska.

Kolejnym czynnikiem jest chęć zaoszczędzenia pieniędzy. Koszty wywozu śmieci mogą być dla niektórych znacznym obciążeniem finansowym. Paląc zalegające śmieci, próbują uniknąć dodatkowych wydatków.

Jak zgłosić nielegalne spalanie odpadów?

W przypadku podejrzeń o nielegalne spalanie odpadów, warto najpierw porozmawiać z sąsiadem. Jeśli to nie przyniesie efektu, można zgłosić sprawę straży miejskiej lub gminnej, a także organom samorządowym. Istnieje możliwość zgłoszenia anonimowego, również przez aplikację mObywatel 2.0.

Za palenie śmieciami grozi mandat od 20 do 500 zł, a w przypadku skierowania sprawy do sądu, grzywna może wynieść nawet 5000 zł. Ważne jest, aby w zgłoszeniu podać miejsce i czas zdarzenia, co umożliwi przeprowadzenie czynności wyjaśniających.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!