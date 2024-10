Gdzie wyrzucić pudełko po jajkach? Nietrudno o błąd

Choć Polacy deklarują, że segregują śmieci i wiedzą, jak to robić, niestety często popełniają błędy. Kłopoty sprawia m.in. opakowanie po jajkach. Wiele osób wyrzuca je do złego pojemnika.

Właściwa segregacja odpadów jest jedną z dróg do tego, aby prowadzić bardziej ekologiczny tryb życia. Obecnie czy to w blokach, czy domach jednorodzinnych wyrzucanie śmieci do różnych pojemników jest koniecznością.

Choć Jednolity System Segregacji Odpadów obowiązuje w Polsce już od 7 lat, zasady dotyczące niektórych odpadów nadal bywają niejasne. Jednym z przykładów są opakowania po jajkach, które mogą występować w różnych wersjach – tekturowych, plastikowych, a czasem nawet styropianowych. Sprawdź, gdzie wyrzucić karton po jajkach, by działać zgodnie z zasadami ekologii i segregacji.

Tekturowe opakowania po jajkach – do którego pojemnika?

Większość jaj sprzedawanych w sklepach znajduje się w opakowaniach z tektury – najbardziej ekologicznego spośród dostępnych materiałów. Wydaje się więc logiczne, by wyrzucać je do niebieskiego pojemnika przeznaczonego na papier. Jest to jednak właściwe jedynie w przypadku czystych opakowań, które nie zostały zabrudzone np. resztkami jajka czy tłuszczem. Czyste tekturowe wytłaczanki mogą zostać łatwo przetworzone i użyte ponownie, np. jako materiał do produkcji nowych opakowań.

Jeśli opakowanie jest zabrudzone, jego miejsce znajduje się w pojemniku na odpady zmieszane. Papier pokryty tłuszczem lub resztkami jedzenia traci swoje właściwości, przez co recykling staje się niemożliwy. W takiej sytuacji zabrudzona tektura trafia do instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów lub do spalarni. Przed wyrzuceniem warto zgnieść opakowanie, by zajmowało mniej miejsca w pojemniku.

Plastikowe i styropianowe wytłaczanki – jak je segregować?

Niektóre opakowania po jajkach wykonane są z plastiku lub styropianu. Te rzadziej spotykane rodzaje wytłaczanek powinny trafiać do żółtego pojemnika, który przeznaczony jest na metale i tworzywa sztuczne.

Podsumowując, oto trzy zasady segregacji kartonów po jajkach Czyste tekturowe opakowania – wrzucaj do niebieskiego pojemnika na papier. Zabrudzone tekturowe opakowania – wrzucaj do pojemnika na odpady zmieszane. Plastikowe i styropianowe opakowania – wrzucaj do żółtego pojemnika na metale i tworzywa sztuczne.

