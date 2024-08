Ma zalane mieszkanie. Skala zniszczeń jest ogromna

Elżbieta Romanowska rzadko mówi o swoim życiu prywatnym. Wiadomo jednak, że jej ogromną pasją są remonty. Właśnie dlatego zdecydowała się na rolę prowadzącej w programie "Nasz nowy dom". Ostatnio sama została zmuszona do odnowienia swojego mieszkania. O wszystkim opowiedziała w rozmowie z polsat.pl.

Aktorka chętnie chwali się w sieci zdjęciami ze swojego mieszkania. Jakiś czas temu wpuściła do niego także dziennikarzy z kamerą, którzy w programie "Dzień dobry TVN" zaprezentowali wnętrza jej mieszkania. W środku można było dostrzec ścianę z piękną, czerwoną cegłą oraz wiele pamiątek rodzinnych.

