Wskoczyła w "miniówkę". Tak wyglądała na scenie w Mrągowie

Choć obecnie wiele par rezygnuje z poprawin, drugi dzień Festiwalu Weselnych Przebojów odbył się właśnie pod ich hasłem. Na mrągowskiej scenie wystąpiły największe gwiazdy, których przeboje królują na tego typu wydarzeniach. Elżbieta Romanowska przy okazji zaprezentowała look, w którym śmiało mogłaby wybrać się na podobną uroczystość. Było elegancko, modnie, a do tego z pazurem.

Bazą jej looku była granatowa sukienka w kwiaty, którą wyróżniał kopertowy dekolt. Detal ten to strzał w dziesiątkę w przypadku pań z większym biustem. Nie tylko wyrównuje proporcje sylwetki, ale także optycznie zmniejsza ramiona i podkreśla talię. Na uwagę zasługuje również długość kreacji. Tym razem aktorka zdecydowała się na krótki model, dzięki czemu mogła wyeksponować swoje nogi.

Ważną rolę odgrywają w tym przypadku dodatki. Spojrzenia przykuwały pastelowe szpilki z noskiem w szpic oraz czerwone, trójwymiarowe kolczyki. Aktorka w połączeniu z upiętymi do góry włosami stworzyła niezwykle kobiecy, a do tego wygodny look, którym każda z nas z powodzenia może się zainspirować.