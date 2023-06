Schudła 75 kg. Znajomi nie poznają jej na ulicy

Ścisła dieta może nie, ale z pewnością zdrowe nawyki żywieniowe. Jem około 2000 kcal dziennie. To nie jest tak, że muszę jeść papki, sałatkę i pić wodę. Zdarza mi się sięgnąć po pizzę czy drinka. Do końca życia muszę trzymać jednak rękę na pulsie i mieć zdrową relację z jedzeniem. Rzuciłam też palenie nikotyny. To bardzo istotne po operacji, bo może prowadzić do owrzodzenia żołądka czy nawet powstania dziur. Do tego ruch. Co prawda nie przepadam za siłownią, ale spędzam dużo czasu aktywnie na świeżym powietrzu. Spacery, kijki, rower, bieganie z psem i basen to coś, co bardzo lubię. Nigdy nie zmarnuję tej szansy! Chcę się tym cieszyć, nie czuć wstydu i być z siebie dumna!