Schudła ponad 90 kg. Imponująca metamorfoza

Simone Anderson dzisiaj jest influencerką i popularną autorką książek z Auckland w Nowej Zelandii. Kobieta przeszła olbrzymią metamorfozę: schudła ponad 90 kilogramów. Teraz Anderson aktywnie udziela się w mediach społecznościowych, gdzie każdego dnia stara się motywować swoich obserwujących do pracy nad sobą. Trzeba przyznać, że Simone to prawdziwa inspiracja dla wszystkich, którzy czują, że potrzebują metamorfozy. Obecnie profil kobiety na Instagramie obserwuje aż 311 tysięcy osób.

Spektakularna przemiana

Simone Anderson jeszcze kilka lat temu ważyła 165 kilogramów. Dzisiaj, patrząc na jej zdjęcia, trudno w to uwierzyć. Simone podkreśla jednak, że to, ile schudła, najbardziej wpłynęło na jej zdrowie. - Zawsze byłam pewna siebie i czułam się atrakcyjna. Różnica jest taka, że teraz wiem, że czeka mnie długie i zdrowe życie - opowiada Anderson. Jak mówi, kiedyś dwudziestominutowy spacer był dla niej wysiłkiem nie z tej ziemi. Dzisiaj kobieta na szczęście nie ma już takich problemów.

