Ślimaki to zmora każdego ogrodnika. Żywią się liśćmi i łodygami roślin, dotkliwie je uszkadzając. Nieusunięte w porę są w stanie doprowadzić do ich obumarcia. Jak pozbyć się ślimaków? Istnieje na to kilka różnych sposobów.

W sklepach ogrodniczych znajdziesz wiele preparatów ukierunkowanych na zwalczenie ślimaków. Bazują one na silnych substancjach chemicznych, które mogą uszkodzić rośliny. Jest jednak jeszcze jeden, nieoczywisty sposób, cieszący się coraz większą popularnością. Wystarczy, że ściągniesz do ogrodu naturalnego wroga ślimaków. O jakim zwierzęciu mowa?

Ściągnij do ogrodu. Wyżrą ślimaki co do jednego

Ślimaki stanowią jedno z największych zagrożeń w ogrodzie. Można z nimi walczyć na różne sposoby – stosując środki chemiczne lub bardziej przyjazne dla środowiska preparaty domowe. Inną metodą jest ustawianie pułapek na szkodniki. Mało kto zdaje sobie sprawę, że istnieje również alternatywna metoda walki ze ślimakami. Można zaprosić do ogrodu zwierzęta, dla których ślimaki są prawdziwym przysmakiem. Należą do nich kaczki biegusy. To świetna opcja dla właścicieli ogrodów ze stawem lub oczkiem wodnym.

Te kaczki mają charakterystyczną, pionową postawę. Są łatwe w hodowli i charakteryzują się wesołym, żywym usposobieniem. Co najistotniejsze, biegusy przepadają za ślimakami. W ciągu dnia jedna kaczka jest w stanie zjeść nawet 45 ślimaków. Wprowadzenie ich do ogrodu sprawi, że szkodniki szybko znikną.

Kaczki zamiast oprysków

Kaczki biegusy są od lat wykorzystywane w walce ze ślimakami. Kilka lat temu w mediach było głośno o jednej z winnic w Afryce. Właściciele winnicy sprowadzili do niej 500 kaczek, aby poradzić sobie z plagą szkodników, która zagrażała winoroślom.

Ducks on Pest Patrol at South African Vineyards

Również w Polsce zaczęły pojawia się ogłoszenia dotyczące wypożyczania biegusów. "Pięć biegusów poleca się do antyślimakowej pomocy! Gustują w każdym rodzaju ślimaków i pędraków i chętnie spędzą dzień w Twoim ogrodzie, pomagając w pozbyciu się szkodników" - czytamy.

