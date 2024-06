Odstrasza kleszcze i ślimaki. Jest bardzo prosta w uprawie

Lato to pracowity czas dla każdego ogrodnika. Rośliny wymagają regularnego podlewania, pielenia i nawożenia. Najgorsze są jednak szkodniki, które tak często pojawiają się w ogrodzie o tej porze roku.

Należą do nich m.in. ślimaki. W ciągu jednej nocy potrafią poważnie uszkodzić plon. Jak zabezpieczyć ogród przed ślimakami? Wykorzystaj moc pysznogłówki, a pozbędziesz się szkodników.

Pysznogłówka to roślina z rodziny jasnowatych. Początkowo występowała jedynie na terenie Ameryki Północnej, jednak szybko rozprzestrzenia się po świecie. Wyróżnia się aż 27 różnych gatunków pysznogłówki. W naszych warunkach najlepiej sprawdzą się odmiany takie jak pysznogłówka szkarłatna, dęta, kropkowana czy ogrodowa.

W zależności od gatunku osiąga od 60 do nawet 120 cm wysokości. Wyróżnia się nietypową budową. Na długich, sztywnych pędach znajdują się kwiatostany, które są pokryte białymi, fioletowymi, czerwonymi bądź różowymi płatkami.

Roślina jest naprawdę prosta w uprawie. Wystarczy zapewnić jej przepuszczalne i żyzne podłoże, pamiętając o tym, aby regularnie ją podlewać. Trzeba jednak uważać, żeby jej przypadkiem nie przelać, bo może to doprowadzić do poważnego uszkodzenia korzeni.

Wyjątkowy wygląd czy łatwość w uprawie to nie wszystkie zalety pysznogłówki. Roślina wydziela piękny, kwiatowo-cytrusowy zapach, który roznosi się po całym ogrodzie. Okazuje się, że ten wyjątkowy przyjemny aromat odstrasza komary, kleszcze i ślimaki.

Posadź kilka sadzonek wokół ogrodzenia, a szkodniki nawet nie zbliżą się do ogrodu. Z powodzeniem możesz uprawiać ją na balkonie, np. w dużej donicy. W ten sposób uchronisz się przed komarami.

