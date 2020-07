Sebastian Karpiel-Bułecka i Paulina Krupińska o małżeństwie. "Ze mną ciężko się żyje"

Paulina Krupińska o mężu. Jakim partnerem jest Sebastian Karpiel-Bułecka?

Jak pisze dziennik "Dobre Chwile", nic nie wskazywało, że stworzą szczęśliwą rodzinę. Paulina Krupińska zarzekała się, że nie zwiąże się z artystą, bo "łatwo się go kocha, ale trudno z nim żyje". Dodatkowo lider zespołu Zakopower jest jej zupełnym przeciwieństwem. Ona - otwarta, wesoła i emocjonalna, on - zamknięty, skryty i tajemniczy. "Sebastian był dla mnie wyzwaniem. Ma siłę, hart ducha. Górale są z natury uparci, zawsze muszą mieć rację. I ja też tak mam. Z jednej strony bardzo to kocham, a z drugiej nienawidzę" - zwierzała się w jednym z wywiadów była Miss Polonia. Paulina Krupińska nigdy nie ukrywała, że jej związek z o 11 lat starszym Sebastianem Karpielem-Bułecką jest burzliwy i często zdarzają im się ciche dni.