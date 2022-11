Była sędziną na meczu Polska-Meksyk. Przeszła do historii mistrzostw świata

Jedna z najlepszych we Francji

– Ona jest najlepszym sędzią w Ligue 2. Jej głos jest cichy, ale ma charyzmę i osobowość. Używa właściwych słów. Wyjaśnia. Jest dyplomatyczna i można z nią porozmawiać. Nie próbuje być w centrum uwagi. Dla niej liczy się tylko to, co jest najlepsze dla gry – powiedział pomocnik US Orléans, Pierre Bouby.