Sekret pielęgnacji skóry Marilyn Monroe. Niektóre kosmetyki wciąż są dostępne na rynku

W ramach artefaktów pokazanych na wystawie "Pink Jungle: 1950s Makeup in America" Makeup Museum zdradziło sekret wyglądu Marilyn Monroe, który przepisał jej w 1959 roku węgierski dermatolog dr Erno Laszlo. Poranny i wieczorny program pielęgnacyjny dopasował do jej suchej skóry. Aktorka stosowała więc przede wszystkim produkty nawilżające, które lekarz opracował samodzielnie. Część z nich jest wciąż dostępna na rynku!

Wieczorna pielęgnacja twarzy Marilyn Monroe

Przed snem gwiazda zmywała makijaż olejkem Erno Laszlo Active Phelityl Oil, następnie nakładała krem do twarzy Erno Laszlo Active Phelityl Cream. A po kilku minutach zmywała go bawełnianym płatkiem nasączonym tonikiem Erno Laszlo Controlling Lotion. Pozostawiała go na kilka minut, aby kosmetyk samodzielnie się wchłonął. Później nakładała krem na nos oraz podbródek i kładła się spać.

Poniżej oryginalna instrukcja Doktora Laszlo: