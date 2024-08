Seks 800 km od domu to nie zdrada? Polki zabrały głos

Beata wspomina wakacje po obronieniu magisterki. Wyjechała wówczas z przyjaciółmi na Mazury. To był pierwszy dzień lata. Jej narzeczony spędzał czas z rodzicami w górach, a ona... dała się ponieść chwili z ekschłopakiem.

Agata Wilska wspomina, że jej pacjentki oraz pacjenci jednorazowe "skoki w bok" traktują zazwyczaj jako łatwiejsze do wybaczenia, niż długotrwałe romanse. Jak zaobserwowała psycholożka, ludziom nieco łatwiej przychodzi rozgrzeszenie zaspokojenia pożądania, czym zwykle są letnie romanse.

