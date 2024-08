Regularnie jeździ na sekswakacje. Mówi, jak to wygląda

Iza, która jest po czterdziestce, wyróżnia się silnym charakterem i jasno określonymi celami w życiu. Na co dzień pracuje w korporacji, gdzie zajmuje wysokie stanowisko. Pomimo sukcesów zawodowych, przyznaje, że ma problem ze znalezieniem odpowiedniego partnera.

Uważa, że większość mężczyzn, których spotyka, jest niedojrzałych i niezdecydowanych, a niektórych interesują wyłącznie jej pieniądze. Jest to jeden z kluczowych powodów, dla których Iza wybrała życie w pojedynkę, nie chcąc stale martwić się o prawdziwe intencje swoich partnerów.

Iza jest świadoma, że jej relacje z miejscowymi czy pracownikami hoteli, którzy poszukują bogatych, dojrzałych i żądnych przygód kobiet, nie są wielką miłością. Są za to bardziej otwarci, pewni siebie i przystojni, a i ch towarzystwo pomaga jej, choćby chwilowo, zapełnić emocjonalną pustkę. Nie boją się też jej niezależności ani zajmowanej pozycji zawodowej.

