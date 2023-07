Seks w miejscu publicznym. Od adrenaliny do… mandatu

Warto pamiętać, że w naszym kraju seks w miejscu publicznym podlega karze. Tłumaczy to adwokat Natalia Borysewicz: – Seks w miejscach publicznych co do zasady jest tzw. czynem lubieżnym i nieobyczajnym. Traktowany jest jako wykroczenie, które zostało stypizowane w art. 140 Kodeksu wykroczeń. Do takich miejsc zaliczamy również publiczną plażę, która nie stanowi naszej własności. Kara za seks w miejscu publicznym wynosi od 5 do 30 dni aresztu, ograniczenie wolności, grzywna do 1500 zł lub kara nagany. Wszystko zależy od okoliczności.