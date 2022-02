Seksowny i kobiecy styl Jennifer Lopez – zainspiruj się codziennymi lookami amerykańskiej gwiazdy

J.Lo dobrze wie, że jeśli ciężko pracujesz nad swoją figurą, to powinnaś się nią chwalić. Właśnie dlatego proponujemy ci look, który jest nie tylko sportowy i ultrawygodny, ale także niezwykle seksowny i świetnie wyeksponuje wyćwiczony brzuch. Amerykańska piosenkarka zdecydowała się połączyć krótki, dopasowany top w białym kolorze z szerokimi spodniami dresowymi zakończonymi na dole ściągaczami. Nie zabrakło również białych sneakersów i mnóstwa biżuterii, która, choć nie sprawdzi się na treningu, to na co dzień jest jak najbardziej wskazana. W chłodniejsze dni dodaj do podobnego zestawu rozpinaną bluzę z kapturem albo kurtkę puchową i jesteś gotowa!