Nie chcemy żyć w monogamii? Alternatyw na tradycyjny związek jest kilka

W przypadku naszych zachodnich sąsiadów liczby przedstawiają to bardzo dobitnie. Zaledwie 40 proc. Niemców twierdzi, że jest całkowitymi monogamistami. Pozostałe 60 proc. nie jest w stanie określić siebie w ten sposób.

"Partnerstwo z pewnością ma tyle samo aspektów, co lojalność. Jest ona negocjowalna, indywidualna i może obejmować zarówno całkowitą lojalność, jak i niemonogamię" - tłumaczyła terapeutka Andrea Bräu.

Na początek wyjaśnijmy, że "zamknięta monogamia" jest terminem odnoszącym się do związków, gdzie partnerzy decydują się na wyłączność seksualną, ale też emocjonalną. Kolejną wariacją ma być monogamia emocjonalna - w tym przypadku partnerzy pozwalają sobie na flirty i emocjonalne relacje z innymi osobami.

Następny etap to uzgodniona niemonogamia. Partnerzy otwierają związek na ustalonych zasadach, w tym przypadku - na bliskość intymną z innymi osobami. Z kolei w autonomicznej monogamii mamy do czynienia z sytuacją, gdzie obie strony mogą nawiązywać więzi emocjonalne oraz relację cielesną z osobami spoza związku.

