Polacy unikają takiego seksu. Seksuolog zachęca, by spróbować

Ekspert zauważył, że osoby, które unikają waniliowego seksu, przyzwyczaiły się do natychmiastowej gratyfikacji oraz mocnych doznań, dostępnych na wyciągnięcie ręki.

Seksuolog podkreśla, że specjaliści zalecają taki rodzaj intymności. - To przeżycie nastawione na czułość, intymność, na spokój, na czas, na piękne otoczenie, na romantyzm. Jednak większość moich pacjentów raczej parska śmiechem lub wyraża oburzenie, gdy opowiadam o nim - dodaje.

Skąd taka postawa? Część społeczeństwa dobry, atrakcyjny seks utożsamia wyłącznie z sytuacją, gdzie w trakcie jednego stosunku dochodzi do seksu "z użyciem oryginalnych gadżetów erotycznych, najlepiej na balkonie z widokiem na panoramę Warszawy".

Andrzej Gryżewski zaznacza, że "waniliowy seks jest dużo bardziej nasycający". Jak dodaje specjalista, choć mechaniczny stosunek może nas szybko nasycić, uczucie to będzie nam towarzyszyło przez chwilę, a za krótką chwilę znów poczujemy niedosyt.

Waniliowy seks to intymne chwile z partnerem, podczas których skupiamy się na słuchanie siebie nawzajem, czułości, pieszczotach i pocałunkach. - One są naprawdę fundamentem budowania fajnej relacji erotycznej i emocjonalnej związku - podkreśla Gryżewski.

