Seniorze, wyrób kartę. Zapłacisz mniej za świąteczne zakupy

Święta to czas radości, ale też intensywnych przygotowań i zakupów, które potrafią znacznie obciążyć domowy budżet. Dla wielu seniorów, żyjących na emeryturze, każdy zaoszczędzony grosz ma znaczenie.

Ogólnopolska Karta Seniora to narzędzie, które otwiera drzwi do wielu zniżek. Dzięki niej seniorzy mogą korzystać z tańszych usług w muzeach, teatrach, sanatoriach czy aptekach. Ale to nie wszystko – karta umożliwia oszczędności także na codziennych zakupach. Wniosek o kartę można złożyć bezpłatnie w urzędach miejskich lub instytucjach wspierających seniorów.