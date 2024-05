Kupił 100 róż. Kwiaciarka policzyła za połowę. Tak się odwdzięczył

Zachery Dereniowski, znany na TikToku jako "mdmotivator", prowadzi bardzo popularny profil, który jest obserwowany przez ponad 18 mln osób. To właśnie na nim dzieli się poruszającymi filmikami, ukazującymi ludzką dobroć, za którą się odwdzięcza. W jednym z nagrań postanowił uszczęśliwić zarówno właścicielkę kwiaciarni, jak i seniorki z domu opieki. Jego filmik wzrusza do łez.

Zachery Dereniowski rozpoczął swój filmik na TikToku od przybycia do kwiaciarni, w której poprosił o 1000 róż. Niestety, okazało się, że właścicielka nie posiada aż tylu pojedynczych kwiatów. Miała ich jednak 100. Każda z nich kosztowała sześć dolarów.

Zachery został zapytany, co chce zrobić z taką liczbą róż.

Tiktoker zapłacił za wszystko 300 dolarów. W podziękowaniu za pomoc, wręczył właścicielce kwiaciarni napiwek w wysokości 500 dolarów. Choć kobieta nie chciała go przyjąć, ostatecznie zgodziła się, aby "przeznaczyć te pieniądze na coś dobrego".

