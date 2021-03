Sernik wiedeński na Wielkanoc. Sprawdzony przepis od Magdy Gessler

Gessler jest niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie kulinariów, więc sernik według jej przepisu z pewnością będzie smaczny, jak u mamy, a do tego powinien się udać nawet tym, którzy mają dwie lewe ręce do pieczenia ciast.

Ciasto kruche: Wszystkie składniki dokładnie ugnieć. Ułóż na tortownicy (27 cm) na grubość 0,5 cm. Nakłuj ciasto by było równe i nie wypełniło się powietrzem. Wstaw do nagrzanego piekarnika i piecz około 20 minut w temperaturze 200 stopni.

Masa serowa: Na tarce utrzyj masło i dodaj cukier puder. Całość zmiksuj. Do masy stopniowo dodawaj żółtka i twaróg. W osobnym naczyniu ubij białka. Przełóż ubitą pianę do masy serowej i delikatnie wymieszaj. Na koniec dodaj kaszę mannę. Przelej całość na kruche ciasto. Piecz sernik minimum godzinę w 180 stopniach. Udekoruj cukrem pudrem.

Sposób na idealny świąteczny sernik

