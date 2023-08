Sfingowała własne porwanie. Prawda wyszła na jaw po latach

Wyłudziła tysiące dolarów. Została skazana

Prawda wyszła na jaw po latach dzięki badaniom DNA. U Papini znaleziono zarówno męskie, jak i żeńskie DNA, jednak żadne z nich nie pasowało do niej ani jej męża. Dopiero w marcu 2022 roku odkryto, że należy ono do byłego chłopaka Papini, Jamesa Reyesa, który potwierdził, że przebywała z nim w jego rezydencji w południowej Kalifornii w czasie rzekomego porwania. Kobieta przyznała się do składania fałszywych zeznań. Po "porwaniu" otrzymała m.in. ponad 30 tysięcy dolarów z funduszu dla ofiar porwań i 127 567 dolarów z renty socjalnej - pisze "The New York Post".