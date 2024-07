Sfotografowano ją na plaży. "Wartościowy czas"

Ostatnio artystka za pośrednictwem Instagrama pokazała, jak spędza wolny czas nad polskim morzem. Breszka postanowiła wybrać się do Jastarni, jednak nie zamierza wylegiwać się na plaży. Czas spędza w swoim stylu, spacerując ze swoim psem.

Artystka urodziła się 18 stycznia 1988 roku we Wrocławiu. Po ukończeniu liceum zdecydowała się na studia aktorskie w Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Jej kariera telewizyjna rozpoczęła się od roli w serialu "Julia" w 2011 roku.

Oprócz aktorstwa Breszka zajmuje się również dubbingiem , użyczając swojego głosu w polskich wersjach znanych hollywoodzkich produkcji, w tym filmów animowanych i superbohaterskich m.in. w "Avengers", czy w "Co w duszy gra".

