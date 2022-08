Shakira znalazła już pocieszenie po rozstaniu. Pokazała wymowne zdjęcie

Shakira i Pique nie mogą się dogadać w sprawie opieki nad dziećmi

Obecnie Shakira i Gerard Pique muszą dogadać się w sprawie dzielenia opieki nad synami. Nie jest to proste, ponieważ piosenkarka nie chce już mieszkać w Barcelonie. Chciała wraz z chłopcami przeprowadzić się do swojej willi w Miami. Hiszpańska "Marca" podaje, że Shakira zaproponowała byłemu partnerowi, że pięć razy do roku będzie opłacać mu podróż z Barcelony do Miami i z powrotem oraz lato spędzone z chłopcami. Piłkarz nie zgodził się na te warunki. Prawnicy obu stron starają się, by jak najszybciej doszło do porozumienia. Na ten moment nie wiadomo, gdzie Milan i Sasha będą kontynuować edukację w najbliższym roku szkolnym.