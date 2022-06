Shakira chce wyprowadzić się z Hiszpanii. Jest jednak "mały" problem

Shakira chce wyprowadzić się z synami do USA

Piosenkarka i piłkarz byli ze sobą prawie 12 lat. Wspólnie wychowują dwóch synów – dziewięcioletniego Milana oraz siedmioletniego Sashę. W "El Periodico" napisano, że powodem rozstania miała być zdrada. Przypuszcza się, że Pique zostawił Shakirę dla 20-letniej hostessy. Nic dziwnego, że potraktowana w ten sposób artystka chce zupełnie zmienić otoczenie. Do tej pory cała rodzina mieszkała w Hiszpanii, lecz Shakira pragnie przeprowadzić się z synami do Stanów Zjednoczonych, a konkretnie do swojej posiadłości na Florydzie.