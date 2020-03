Shannen Doherty ma raka w czwartym stadium. Wspierają ją Selma Blair i Sarah Michelle Gellar

Shannen Doherty we wtorek 4 lutego wyjawiła, że ma nawrót nowotworu. I to w najwyższym stadium. "Mój rak powrócił" – wyznała gwiazda serialu "Beverly Hills, 90210". Aktorka ogłosiła przykrą diagnozę w programie na żywo. Selma Blair i Sarah Michelle Gellar nie opuszczają jej na krok.

Shannen Doherty znowu ma raka – jest to 4. stopień nowotworu piersi. "To trudne do przełknięcia z różnych powodów. Jestem przerażona. Naprawdę się boję" – powiedziała aktorka znana m.in. z roli Brendy w serialu "Beverly Hills, 90210". Po raz pierwszy o swojej chorobie informowała w 2015 roku, a o remisji w 2017.

Gwiazda przyznaje, że wciąż nie przetrawiła do końca faktu powrotu choroby. – Nie sądzę, żebym to przepracowała. To gorzka pigułka do przełknięcia pod wieloma względami. Zdecydowanie miałam dni, kiedy pytałam: dlaczego ja? Później było: cóż, a dlaczego nie ja? Kto inny? – mówiła w wywiadzie dla ABC News.