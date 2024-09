Siedem lat byli małżeństwem. Po rozwodzie popadła w depresję

Ich szczęście nie trwało długo, bowiem młoda para mierzyła się z poważnym kryzysem finansowym . Zdecydowali się na emigrację. Padło na Francję. Aktor pracował jako stolarz, a jego żona była opiekunką do dzieci. Po siedmiu latach małżeństwa postanowili się rozstać.

- Piotr przeżył z nią prawdziwą gehennę. Piła już wtedy, gdy byli małżeństwem, i to na umór. Próbował ją ratować, ale nie chciała się leczyć. Dlatego nie dziwię się, że w końcu odszedł. Zostawił Hance całe mieszkanie, samochód i wyposażenie, nie zabrał z domu niczego - ujawnił ich wspólny znajomy w rozmowie z "Twoim Imperium".

Niedługo po śmieci męża straciła mieszkanie, a synowie trafili pod opiekę jej siostry, Aleksandry. Polk wróciła do nałogu. Aktorka zamieszkała w Domu Aktora Weterana w Skolimowie. W trudnych chwilach mogła liczyć na pomoc byłego męża, Piotra Polka.

Trwa głosowanie w plebiscycie #Wszechmocne. Kliknij w baner poniżej, by oddać głos na swoją Wszechmocną!

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!