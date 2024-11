Nigdy tak nie sikaj. Lekarka mówi o konsekwencjach

"Nie przyjmuj pozycji półsiedzącej na tzw. narciarza, bo wtedy mięśnie nóg, pośladków i dna miednicy będą napięte" - mówi na Instagramie dr n.med. Karina Barszczewska. W jaki sposób robić to właściwie?

Sposób oddawania moczu może mieć ogromny wpływ na nasze zdrowie, a nawet mięśnie dna miednicy. Niestety, wciąż niewiele kobiet zdaje sobie z tego sprawę.

W jakiej pozycji oddawać mocz?

"Ponad połowa kobiet oddaje mocz w nowym miejscu pod dużym ciśnieniem i na tzw. Małysza" - pisze dr Barszczewska, którą śledzi na Instagramie ponad 122 tys. użytkowników. Mimo że pozycja ma nas ochronić przed ewentualnymi bakteriami i zarazkami, przynosi więcej szkody niż pożytku.

Lekarka zaprezentowała więc prawidłową postawę, którą należy przyjąć podczas oddawania moczu.

- Usiądź prosto, stopy płasko oparte na podłożu, nogi w lekkim rozstawieniu, kręgosłup jest wyprostowany. Rozluźnij się. Nie przyjmuj pozycji półsiedzącej na tzw. narciarza, bo wtedy mięśnie nóg, pośladków i dna miednicy będą napięte, co skłoni cię do parcia i utrudni opróżnianie pęcherza - wyjaśniła.

Oddawanie moczu do ostatniej kropli

Wiele osób uważa, że podczas oddawania moczu powinno się czekać do momentu, aż pozbędziemy się z pęcherza każdej kropelki. Czy rzeczywiście to jest aż tak ważne? Dr Barszczewska podkreśla, że to mit, w który wciąż wierzy naprawdę wiele osób.

"Może w nim zostać do 100 ml moczu i w niczym to nie przeszkadza" - komentuje.

Lekarka podejmuje także temat częstego chodzenie do toalety, mimo przyjmowania małej ilości płynów.

"Jeśli przed wyjściem np. do kina musisz kilka razy oddać mocz, albo w nowym miejscu od razu kierujesz się do toalety; gdy musisz wychodzić z kina w trakcie seansu, gdy odczuwasz parcie na mocz, (...) to może być sygnał, że zaszła jakaś zmiana i może być powód do diagnostyki" - czytamy.

Kiedyś przyjmowało się, że częstomocz to chodzenie do toalety częściej niż 8 razy na dobę. Dzisiaj, gdy ludzie piją dużo więcej wody, obiektywnym wskaźnikiem jest pojemność pęcherza. U kobiet prawidłowa wynosi ok. 350-650 ml.

