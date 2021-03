Siostra Anny Przybylskiej pokazała salon. Widać pamiątkę po aktorce

Wielkanoc zbliża się wielkimi krokami. Coraz więcej osób chwali się pięknie przystrojonym domem lub mieszkaniem. Także siostra Anny Przybylskiej zdecydowała się na małą aranżację salonu. Wybrała bardzo prosty sposób na dekorację, ale pierwsze, co rzuca się w oczy, to pamiątka po ukochanej siostrze.

Agnieszka Kubera w przeciwieństwie do swojej młodszej siostry nie jest i nigdy nie była związana z show-biznesem. Wszyscy poznali ją dopiero wówczas, gdy wspierała Annę Przybylską w chorobie. Kubera na co dzień pracuje w gabinecie tomografii komputerowej, ale z jej zdjęć na Instagramie wynika, że ma niezwykłe artystyczne zdolności.

Siostra aktorki pokazała salon

Przy okazji ostatnich Świąt Bożego Narodzenia Agnieszka Kubera pokazała w sieci własnoręcznie wykonane przez nią ozdoby. Oprócz tego siostra Przybylskiej zajmuje się tworzeniem tzw. pudeł kwiatowych, które można w każdej chwili zamówić. Dość regularnie zamieszcza na Instagramie kompozycje, jakie są obecnie u niej dostępne.

Agnieszka Kubera dość często opowiadała po śmierci siostry, że razem z Anną były bardzo mocno ze sobą związane i zawsze trzymały się razem. Straciły ojca, gdy były młode i musiały zajmować się praktycznie wszystkim w domu, aby pomóc swojej mamie. Aktorka w pierwszej kolejności zadzwoniła do Agnieszki, gdy poczuła niepokojące sygnały choroby. Zaraz potem razem wybrały się na badania.

Mimo ciężkiego przebiegu choroby, siostry cały czas były razem. Nikt z rodziny Przybylskich nie tracił nadziei, że jeszcze wszystko może się szczęśliwie zakończyć. Zaledwie pół roku po diagnozie Anna Przybylska zmarła, co było prawdziwym szokiem. Starsza siostra aktorki utrzymuje bardzo dobry kontakt ze swoimi siostrzeńcami i od czasu do czasu pokazuje ich zdjęcia.

Teraz przy okazji zbliżającej się Wielkanocy, Kubera pokazała wnętrze swojego domu. Na umieszczonym przez nią zdjęciu widać kanapę z poduszkami z uroczymi króliczkami. Choć internauci rozpływali się nad piękną dekoracją, nie sposób przejść obojętnie obok zdjęcia widocznego nad kanapą. W honorowym miejscu została umieszczona w ramce fotografia Anny Przybylskiej, a obok niej stoi figurka aniołka. Jak widać, siostrzana miłość nie przemija.

Stanisław Karczewski apeluje do lekarzy POZ, by szybciej kierowali pacjentów z COVID-19 do szpitali