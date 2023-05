"Siostra Magda" świętuje 47. urodziny. Z tej okazji pokazała nowe nagranie

Magdalena Mazur, mimo że nie ma na swoim koncie zbyt głośnych ról, zapadła w pamięci wielu widzów. Artystka kojarzona jest przede wszystkim za występ w "Chłopakach nie płaczą", a także serialach "Pierwsza miłość" i "Daleko od noszy". Celebrytka stroni też od ścianek i skandali. Co u niej obecnie słychać? Sprawdziliśmy.

Magdalena Mazur coraz mniej występuje w serialach oraz filmach. Aktorka od czasu do czasu pojawia się jedynie gościnnie w produkcjach. Od 2021 roku jest też członkinią kabaretu PanDemon. Artystka chętnie dzieli się z fanami także swoim życiem na Instagramie.

Aktorka wraca także często pamięcią do swoich ról. Niedawno nawet przypomniała obserwatorom serial "Daleko od noszy". Na fotografii można dostrzec artystkę w charakterystycznym, żółto-białym stroju.

Okazuje się, że nie. Aktorka pozostała wierna średniej długości blond włosom. To właśnie ta fryzura od wielu lat jest zresztą jej znakiem rozpoznawczym.

