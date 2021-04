Siostry Kardashian pokazały wspólne zdjęcie. Ich przemiana zadziwia

Sława dla całej rodziny

Właściwie każda z sióstr Kardashian odnalazła swoje miejsce w show-biznesie. Kim od lat zarabia miliony jako influencerka i właścicielka marki kosmetycznej. Jej rodzinie, by żyć na bardzo wysokim poziomie, wystarczyłyby w tym momencie wyłącznie dochody z Instagrama.

Pod fotografią, do której wystrojone siostry pozują na jasnej kanapie, możemy przeczytać:

Patrząc na najnowsze zdjęcie Kardashianek nie sposób zauważyć, jak bardzo każda z nich zmieniła się przez lata. Co ciekawe, siostry niechętnie przyznają się do operacji plastycznych i zabiegów medycyny estetycznej. Specjaliści są jednak pewni, że celebrytki wypełniły sobie policzki, powiększyły usta, a także przeszły korekty chirurgiczne nosa czy powiek.

