Przedszkolaki z ul. Białostockiej i uczniowie SP nr 9 przy ul. Solskiego we Wrocławiu mieli uczestniczyć w świątecznym evencie - wycieczce do Rezydencji Świętego Mikołaja. Jak wynika z relacji rodziców, mężczyzna, oprócz "niechlujnego" wyglądu, wykazywał także nieprzyzwoitym zachowaniem. Podobnie było z jego "elfkami".

- Pomimo punktualnego przyjazdu, okazało się, że nie było dla nas miejsca. 35 dzieci w wieku 4-5 lat zostało zmuszonych do siedzenia pod ścianą przez godzinę. Elfy, które miały bawić się z dziećmi, wręczyły im jedynie listy do Świętego Mikołaja, a po ich złożeniu w worku, nie otrzymaliśmy żadnych dalszych wskazówek. Zostaliśmy pozostawieni bez opieki i informacji, co mamy dalej robić.