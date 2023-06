Skarbówka kontroluje PITy. Na celowniku trzy grupy Polaków

Folfoszyńska zaapelowała również do podatników, aby sami sprawdzili i zweryfikowali swoją sytuację. Jeśli okaże się, że komuś nie przysługiwało prawo do ulgi, osoba ta musi złożyć korektę PIT. Jednakże wiąże się to z dodatkowym obciążeniem finansowym. - Podatnik, który odliczył ulgę, choć ta mu się nie należała, będzie musiał zapłacić zaległy podatek z odsetkami za zwłokę - ostrzega dziennik.