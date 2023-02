Rodzice są oburzeni "podatkiem od zrzutek". "Co będzie dalej? Może podatek od 1,5 proc.?"

Po wizycie u lekarza poszła z synem do poradni, gdzie wykonała test ADOS 2 oraz do psychiatry. Zrobiła to prywatnie – w ramach NFZ najbliższa wizyta mogła być w marcu 2023 roku. Okazało się, że to autyzm dziecięcy i zaburzenia integracji sensorycznej. Kobieta zapisała syna na terapię, również prywatnie.