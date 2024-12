Skarpetki pod choinką – hit czy kit? Sprawdź, co o takim pomyśle na prezent myślą Polacy

Płatna współpraca z Allegro

Jest pewna grupa świątecznych prezentów, które wzbudzają kontrowersje. Podarowany żonie czy partnerce zestaw garnków, książka kucharska czy nowy mop mogą wywołać zmieszanie. Podobnie jak – nawet najlepszy na rynku – szampon na porost włosów w przypadku mężczyzn. Są też tzw. upominki okołoświąteczne, które nierzadko wywołują pewną konsternację. Znalezienie pod choinką swetra z reniferem i oczekiwanie, aby osoba obdarowana od razu go założyła, może wprawić ją w zakłopotanie.

Jednak niekwestionowanymi królami świątecznych prezentów z gatunku "wypada dać czy nie?" są skarpety. Wiele osób uważa, że taki upominek świadczy o tym, że nie mieliśmy pomysłu i w ogóle nie znamy upodobań i potrzeb bliskiej osoby. Z drugiej strony wysokiej jakości skarpetki z ciekawym, modnym wzorem, często wybranym pod kątem zainteresowań obdarowanego, jako dodatek mogą okazać się prawdziwym strzałem w dziesiątkę.

Zanim jednak o tym, sprawdźmy, jakie doświadczenia mają Polacy ze "skarpetkowymi" upominkami.

Dać czy nie dać? Oto jest pytanie

Badanie na ten temat na zlecenie Allegro przeprowadziła agencja Danae. Okazuje się, że aż 3/4 ankietowanych (74 proc.) otrzymało kiedyś skarpety jako prezent. Co więcej, 7 na 10 badanych pozytywnie ocenia taki podarunek. Najczęściej kupujemy je dla najbliższych. 45 proc. respondentów wskazuje, że są one idealnym upominkiem dla dzieci, które uwielbiają kolorowe, świąteczne wzory. 37 proc. badanych wybiera je z kolei dla swoich partnerów jako drobny, ale osobisty gest, który zapewnia ciepło i świąteczny nastrój w tym wyjątkowym okresie.

© materiały partnera

Wśród zalet ankietowani wskazali przede wszystkim różnorodny wybór wzorów i możliwość ich dopasowania do gustu obdarowanego (56 proc.), praktyczność (53 proc.), powszechną dostępność (38 proc.) oraz przystępną cenę (31 proc.).

Jednocześnie spora część respondentów uważa, że skarpety na prezent są złym pomysłem, bo to element ubioru, którego nie należy eksponować, zwłaszcza gdy jesteśmy w gościach. Nie brakuje jednak osób, które traktują je niemal jak świętego Graala, skrupulatnie dobierając każdego poranka do butów (37 proc. badanych) czy nastroju (15 proc.).

Jednego możecie być pewni – nawet niewinnie postawione przy wigilijnym stole pytanie: "Czy wypada podarować bliskiej osobie pod choinkę skarpetki?" wywoła gorącą dyskusję.

Model skarpetek zależy od wieku

Bez względu na stosunek do takiego pomysłu na prezent, fakt, że skarpety nosi każdy z nas, nie podlega dyskusji. Jak je wybieramy? Baby boomers (osoby w wieku 60–78 lat) preferują klasyczne, ciepłe skarpety wełniane, a millenialsi (roczniki 1980–1994) i "zetki" (urodzeni po 1995 r.) chętniej wybierają wzorzyste, np. ze świątecznymi motywami.

© materiały partnera

Zgodni jesteśmy co do tego, że najbardziej "wstydliwa" skarpeta to taka, która jest dziurawa i przetarta. 46 proc. ankietowanych przyłapanych z takową będąc w gościach, przyznało się do udzielania wymijającej odpowiedzi: "Oj, mam dziurę w skarpecie, jeszcze rano jej tu nie było". Zdania o tym, czy będąc z wizytą, powinno zdejmować się buty, są natomiast podzielone. Częściej proszą o to boomersi i pokolenie X (roczniki 1965–1979) – 61 proc. respondentów. Osoby młodsze z pokolenia Y i Z uważają, że nie wypada o to prosić (odpowiednio 49 i 63 proc.), ale same buty zdejmują (ok. 80 proc.).

Konkludując, na prezent wręczamy takie skarpetki, jakie sami lubimy nosić. Baby boomers i pokolenie X kupują klasyczne, wełniane lub jednolite modele, a milenialsi i generacja Z stawiają na te ze wzorami. W przypadku dzieci wybór jest wspólny – niezależnie od wieku, najmłodszym zazwyczaj dajemy świąteczne skarpety z zabawnymi motywami.

Wyjątkowa kolekcja skarpetek Many Mornings i Allegro

Decydując się na podarowanie skarpetek, bezpieczniej będzie postawić na nietuzinkowe modele, które wywołają na twarzy obdarowanego uśmiech. Takie tworzy polska marka Many Mornings. W jej ofercie znajdziemy skarpetki na każdą okazję i dla osób w różnym wieku . Możemy kupić m.in. skarpetki dla podróżników, zwierzolubów, fanów sportu czy smakoszy.







[1/4] Źródło zdjęć: © materiały partnera

Z okazji zbliżającego się Bożego Narodzenia Many Mornings we współpracy z Allegro stworzyło specjalną linię. Łączy ona wszystko to, co cenimy w świątecznych dodatkach. Skarpetki dostępne są w czterech wzorach inspirowanych najnowszym bożonarodzeniowym spotem Allegro (do obejrzenia na kanale platformy na YouTube) i w prezentowych dwupakach. Limitowana kolekcja zawiera trzy rozmiary dla dorosłych oraz trzy dla dzieci. Wyjątkowe modele można kupować w oficjalnym sklepie Many Mornings na Allegro już od początku grudnia.

Co ciekawe, gdyby zsumować wszystkie skarpetki sprzedane na platformie w ubiegłym roku, okazałoby się, że co dziesiąta osoba w Polsce posiada parę kupioną na największym polskim marketplace. Użytkownicy Allegro sięgali przede wszystkim po gładkie modele (45 proc.), o standardowej długości (67 proc.). Preferencje te wyraźnie jednak zmieniają się w grudniu. W tym okresie aż 19 z 25 najczęściej wybieranych skarpetek stanowią długie warianty z zabawnymi wzorami, zawierające głównie świąteczne motywy. W pozostałych miesiącach roku stawiamy raczej na inne opcje: wielokolorowe (53 proc. klientów) i czarne (25 proc.) oraz rzadziej białe (14 proc.).

© materiały partnera

Allegro to nie tylko idealne miejsce, aby kupić świąteczne skarpetki, ale też w spokoju i bez pośpiechu skompletować wszystkie prezenty dla bliskich. Na platformie znajdziemy tysiące inspiracji w najlepszych cenach i z darmową dostawą dzięki usłudze Smart! Co więcej, Allegro przygotowało także kalendarz adwentowy – do Wigilii, codziennie od godz. 8 na subskrybentów programu czekają produkty w atrakcyjnych cenach. To znakomita okazja, aby znaleźć nietuzinkowe prezenty. Im bliżej świąt, tym pomocniejsze okaże się też specjalne oznaczenie "Dostawa przed świętami". Wybierając produkt z takim hasłem, znacząco zwiększamy szanse, że zamówienie dotrze do nas na czas.

Szukasz upominków na święta? Wejdź na Allegro i znajdź wymarzone prezenty dla swoich bliskich.

