Skarpety z wełną merynosa. Dlaczego są najlepsze na teraz? Skarpetki z włókien azjatyckiej owcy stały się symbolem uniwersalności w skrajnie różnych warunkach. Merynosowe skarpetki są dobre i na mróz, i na ciepłą porę, zwłaszcza wtedy, kiedy długo przebywamy w obuwiu. Dobre skarpety zadbają o komfort stóp (iStock.com, Fot: PeterTG) Idealne na wyprawy, wycieczki i długie spacery Choć trudno w to uwierzyć, są sytuacje, w których bawełniane skarpetki nie są najlepszym wyjściem. Naturalne, bawełniane dzianiny, które cenimy za przepuszczanie powietrza, przyjemny dotyk i łatwą pielęgnację, nie odprowadzają wilgoci tak skutecznie jak merynosowe, a do tego długo schną. Sekret skarpetek merynosowych tkwi w niezwykłej strukturze runa tych owiec. Włókna są cieńsze od ludzkiego włosa, a równocześnie wytrzymałe, zbite, odporne na wilgoć i ciepłe. Właściwości termoregulacyjne merynosowych skarpetek sprawdzają się latem, kiedy okryte stopy są chronione przed gorącym powietrzem z zewnątrz, i zimą, kiedy chronimy stopy przed zimnem. Tę właściwość merynosowym skarpetkom zapewnia zbita, dobrze izolująca struktura z cieniutkich włókien. Merynosowe skarpetki świetnie sprawdzą się, kiedy w butach spędzamy długi czas, ale też wtedy, kiedy musimy się liczyć z nagłą zmianą warunków pogodowych (np. w górach). Dzięki uniwersalnym właściwościom ten typ skarpetek będzie najlepszy, chyba że zabierzemy ze sobą kilka rodzajów innych skarpetek na zmianę. Skarpetki o wielu funkcjach – stawiamy na merynosa Lekkie, przewiewne skarpety z włóknami merynosa są w tym przypadku lepsze, bo skuteczniej odprowadzają wilgoć. Choć to wełniane skarpety (które kojarzą nam się z bardziej z grzaniem) są bardziej przewiewne od bawełnianych. Stąd klasyfikuje się je jako produkty o działaniu antybakteryjnym – ograniczają ilość wilgoci, dzięki czemu bakterie nie mają sprzyjających warunków do namnażania się. Ten typ skarpetek jest też bardzo dobry dla osób, które borykają się z problemem nadpotliwości stóp lub ich przykrym zapachem. Czas w drogę – merynos najlepszy na trekking Skarpetki z merynosem ceni się najbardziej w turystyce. Do obuwia trekkingowego, które mamy na stopach przez wiele godzin, i w którym spędzamy czas bardzo aktywnie, są wręcz doskonałe. Tu dodatkowym atutem jest też ich niewielka waga. Dodatkowa para zapasowych skarpetek w plecaku nie zwiększy jego całkowitego ciężaru. Modele turystyczne mają często wzmocnioną konstrukcję i szwy, ściągacz, który nie uciska nogi, a często też zwiększoną gęstość dzianiny pod podeszwą stopy.