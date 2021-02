Skiba opowiada o cenzurze w TVP. Podsumował też Ogórek i Jakimowicza

I choć muzyk mógł mówić, co mu ślina na język przyniesie, to jednak nie on decydował o tym, jakie tematy będą poruszane w programie. - Cenzura odbywała się na poziomie doboru tematów. Nie miałem na to wpływu. Ale ja tam cały czas atakowałem PiS i robiłem sobie różne żarty z rządzących. W pewnym momencie uznano, że już wystarczy i mnie wyrzucono - dodał.