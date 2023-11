Skin flooding, czyli rytuał nawilżający z tiktoka

Sucha, szorstka i ściągnięta skóra to zmora wielu osób – szczególnie teraz, gdy temperatura gwałtownie spada w dół, a w pomieszczeniach zaczynają buzować kaloryfery. Zazwyczaj żeby ukoić podrażnioną cerę, sięgamy po kojące kremy, serum i maseczki, jednak każdy z tych produktów działa na krótką metę. Jeżeli i ty zmagasz się z tym problemem, to z pewnością nieraz zastanawiałaś się, czy istnieje kuracja, rytuał lub zabieg, który zapewniłby skórze odpowiedni poziom nawilżenia na długi czas? Jeszcze do niedawna to pragnienie wydawało się nierealne, przez co musiałyśmy godzić się z faktem, że "taka nasza uroda". Na szczęście, sucha skóra nie musi być przekleństwem na całe życie. Takim odkryciem podzieliły się ze światem popularne influencerki. Skin flooding to trend, który od kilku tygodni święci triumfy na tiktoku. Co to jest, na czym polega i jakich efektów możemy się spodziewać dzięki tej rewolucyjnej metodzie? Przeczytaj nasz poradnik i wprowadź kilkuetapowy rytuał nawilżenia już dziś.