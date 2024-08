Skandal przerwał jego karierę. Po latach trudno go rozpoznać

Piotr Gembarowski rozpoczął swoją karierę w latach 90. Zanim dołączył do Telewizji Polskiej, pracował w Radiu Eska. To właśnie tam po raz pierwszy spotkał się z Edytą Górniak , która była wtedy wschodzącą gwiazdą.

Dziennikarz zaprosił ją do swojego programu, a dwa tygodnie później zostali parą. Cała Polska śledziła ich związek. Sielanka nie trwała długo. W mediach krążyły plotki, że dziennikarz jest "na zawołanie" wokalistki. W książce "Edyta Górniak. Bez cenzury" autor Piotr Krysiak twierdził, że Gembarowski "stał się kimś w rodzaju lokaja" artystki.

Kilka lat później Edyta Górniak udzieliła wywiadu magazynowi "Gala" w którym opowiedziała o szczegółach ich relacji. Twierdziła, że dziennikarz był jej stalkerem i miał ją podsłuchiwać. W odpowiedzi na te zarzuty Gembarowski stwierdził, że wokalistka chciała go oczernić, aby nie odpowiedział on prawdy na temat zakończenia ich związku.

Choć zamieszanie w związku z burzliwą relacją z Edytą Górniak nie wpłynęło na opinię publiczną, Gembarowski sam doprowadził do zakończenia swojej kariery. Podczas emisji programu "Gość Jedynki" dziennikarz strofował Mariana Krzaklewskiego, kandydata na prezydenta. Wywiad obił się szerokim echem, a Gembarowski został zawieszony na trzy miesiące. Dwa lata później odszedł z TVP i założy firmę zajmującą się szkoleniem managerów i polityków.

W 2006 roku wrócił do dziennikarstwa. Prowadził wywiady z politykami na antenie Antyradia i Superstacji. Od 2020 roku współprowadził kanał Comparic24.TV, gdzie występował jako specjalista od inwestycji i biznesu. Wystąpił też w serialu "Barwy szczęścia", a w rozmowie z "Faktem" wyznał, że swoją przyszłość wiąże z aktorstwem.

