Pamiętacie sukienkę Edyty Górniak z Eurowizji? Była bardzo skromna, a kosztowała krocie

– Nie pamiętam, skąd były buty, ale były takie baletkowe, natomiast sukienka była prześliczna, z drobniuteńkiego plisu. Dziś, kiedy jest telewizja w HD to byłoby to widać. Świętej pamięci Wiktor to mój pierwszy menadżer, z którym polecieliśmy do Hongkongu przed festiwalem. To właśnie tam mi ją kupił. Ona wtedy kosztowała 30 tysięcy dolarów hongkońskich, czyli była dosyć droga – mówiła Górniak. Dziś cena tej skromnej kreacji wynosiłaby około 15 tysięcy złotych.