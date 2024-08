Skończył 56 lat. Jak wygląda teraz?

Prywatnie Piotr Szwedes jest mężem i ojcem. Wraz z żoną Anną wychowuje troje dzieci – Martynę, Zuzannę oraz Szymona. Para poznała się w 1995 roku w Mikołajkach, gdy aktor był u progu sławy. Adorował nowo poznaną dziewczynę, ale ona długo go zbywała. Jednak w końcu narodziło się szczere uczucie i tak trwa do dziś. W momencie pierwszego spotkania Anna była na rok przed maturą. Gdy zaczęła studia w Warszawie, zamieszkała ze Szwedesem.

