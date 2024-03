Kaja Paschalska pokazała zdjęcia z teatru. Pozuje w kabaretkach

Kaja Paschalska to pozytywnie zakręcona postać, która nie boi się zaszaleć z modą. Teraz opublikowała zakulisowe zdjęcia z teatru, na których pozuje w kabaretkach. I choć siateczki od wielu miesięcy biją rekordy popularności, to co do tych na nogach mamy pewne wątpliwości.