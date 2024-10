Skończyła 81 lat. Jedyne czego żałuje, to sesji dla "Playboya"

- Nigdy niczego nie udawałam, nie stwarzałam pozorów. Żyłam tak, jak chciałam. Jeśli naprawdę mam na coś ochotę, nic nie zdoła mnie powstrzymać i gwiżdżę na to, co pomyślą inni - tak mówiła o sobie Catherine Deneuve w rozmowie z "Le Monde".

Do wzięcia udziału w sesji dla "Playboya" namówił ją Roman Polański, który w ten sposób chciał promować swój najnowszy film "Wstręt", z Deneuve w roli głównej.

- Kocham mężczyzn. Kocham dzieci. Ale chyba nie jestem stworzona do tego trójkąta. Po narodzinach Chiary coś się zmieniło. Ja się zmieniłam - powiedziała w "Paris Match".

W 2019 roku Catherine Deneuve trafiła niespodziewanie do szpitala. Aktorka pracowała wówczas na planie "De son vivant", gdzie w pewnej chwili zemdlała. Okazało się, że dostała udaru, co mogło mieć dla niej tragiczne skutki.

Dzięki szybkiej pomocy ze strony lekarzy wróciła do zdrowia. Kilka miesięcy później stanęła na planie zdjęciowym.

