Zapomniana siostra Catherine Deneuve. Wróżono jej zawrotną karierę

Dorléac zagrała w kilku filmach, np. w "Matni" Romana Polańskiego, "Człowieku z Rio" z Jeanem Paulem Belmondo, a także w musicalu "Panienki z Rochefort", gdzie partnerowała jej młodsza siostra. Choć wiele wskazywało na to, że kariera stoi przed nią otworem, doszło do tragicznego w skutkach wypadku, który przekreślił jej dalsze życie.

Obiecująca kariera Françoise Dorléac

Catherine Deneuve przez jakiś czas żyła w cieniu starszej siostry. Françoise zyskała międzynarodową sławę dzięki roli we wspomnianym "Człowieku z Rio". Razem z Belmondo okazali się najbardziej pożądanymi aktorami i urośli do rangi prawdziwych gwiazd.

26 czerwca 1967 roku w drodze z Saint-Tropez do Nicei doszło do tragedii. Françoise Dorléac wracała z krótkich wakacji do Paryża, aby zagrać w kolejnej produkcji. Spieszyła się, przez co straciła panowanie nad kierownicą i uderzyła w betonowy słup 10 kilometrów od Nicei. Auto przewróciło się i stanęło w płomieniach. Aktorka całkowicie spłonęła. Została zidentyfikowana jedynie na podstawie fragmentów znalezionych dokumentów i pamiętnika.