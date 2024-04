Rozsyp na trawniku po zimie. Łyse placki przestaną straszyć

Trawnik z mikrokoniczyną jest odporny na trudne warunki

Mikrokoniczyna jest to jedna z odmian koniczyny białej o miniaturowym pokroju. Należy do roślin o niewielkich wymaganiach, więc bez problemu przyjmie się na wszystkich typach gleby. Jest niewielka (osiąga wysokość w przedziale od 3 do 8 cm), rośnie szybko, a do tego jest odporna nie tylko na suszę, ale też rozmaite uszkodzenia: zadeptywanie, zgniatanie, zniszczenia przez gwałtowne ulewy czy grad.