Skradła show na evencie. Wskoczyła w błyszczącą mini

Odkąd na czele domu mody stanął Julien Dossena, marka porzuciła pierwszy człon nazwy nawiązujący do imienia założyciela i obrała imprezowy kierunek. Nowa kolekcja we współpracy ze szwedzkim gigantem to ukłon w stronę celebracji życia. Bohaterką Rabanne od samego początku jest kobieta odważna i niezależna - ten element pozostał niezmienny.