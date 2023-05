Nie wpuścili jej do samolotu. Ujawniła, jak ją potraktowano

Karolina Gilon utknęła za granicą

Z Bangkoku do Wietnamu, z Wietnamu na Bali - to właśnie tak miała wyglądać podróż Karoliny Gilon. Zagraniczny wyjazd sprawia celebrytce jak na razie same problemy. Gwiazda utknęła niespodziewanie w stolicy Tajlandii przez problemem z paszportem.