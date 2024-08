Skrytykował styl Danuty Martyniuk. Nie zostawił na niej suchej nitki

Danuta Martyniuk, żona piosenkarza disco polo Zenka Martyniuka, od lat przyciąga uwagę mediów swoim zamiłowaniem do luksusowych marek i ekstrawaganckich kreacji. Choć wielu fanów podziwia jej styl, ostatnio pojawiły się głosy krytyki ze strony ekspertów modowych. Czy ikona disco polo potrzebuje modowej metamorfozy?

Sama Danuta Martyniuk nie kryje swojego zamiłowania do drogich marek. W jednym z wywiadów dla "Faktu" wyznała: "Lubię dobrze wyglądać i pięknie pachnieć. Wybieram takie marki jak Louis Vuitton, Coco Chanel, Prada, Burberry. Uważam, że one najlepiej leżą na kobiecie".

Żona Zenona Martyniuka narzeka jednak na ograniczony wybór w polskich sklepach, twierdząc, że nawet luksusowe centra handlowe w Warszawie nie spełniają jej oczekiwań. To skłania ją do robienia zakupów za granicą, gdzie może znaleźć upragnione projekty m.in. Christian Louboutin czy innych prestiżowych marek.

