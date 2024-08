Sprawiła synowi wyjątkową niespodziankę. Danuta Martyniuk świętuje

Rodzina Martyniuków zawsze z wielkim zaangażowaniem podchodzi do obchodzenia rodzinnych uroczystości. Dom Danuty i Zenka Martyniuków tętni życiem podczas rocznic ślubu, urodzin i imienin. Dzisiejszy dzień jest jednak wyjątkowy, bowiem swoje 35. urodziny obchodzi jedyny syn Martyniuków – Daniel.

Daniel Martyniuk, jedyny syn Martyniuków, jest oczkiem w głowie swoich rodziców. W rozmowie z "Faktem" Danuta podzieliła się osobistą historią dotyczącą macierzyństwa. Opowiedziała, że choć marzyła o licznej rodzinie, z powodów zdrowotnych musiała ograniczyć się do jednego dziecka.

— Długo się o niego staraliśmy. Udało się, ale tylko raz — wyznała Danuta. — Jako nastolatka, a potem młoda kobieta byłam filigranowa. Ważyłam zaledwie 42 kilogramy. Nawet jak urodziłam syna, tyle ważyłam. Kiedy po porodzie i urlopie macierzyńskim poszłam do pracy, pani doktor zleciła mi wszystkie badania i powiedziała mi: "dzieciaku, ty więcej nie rodź dzieci, bo tak potwornie chudniesz" – wspominała.

— Daniel jest bardzo wrażliwym dzieckiem, a teraz mężczyzną. Jest wrażliwy na ludzką krzywdę i reaguje, gdy ktoś potrzebuje pomocy. To piękna cecha — podkreśla dumna matka.

Martyniukowie uwielbiają sprawiać sobie prezenty. W tym roku małżonkowie świętowali wyjątkowy jubileusz – 35. rocznicę ślubu. Z tej okazji Zenek postanowił uczcić tę wyjątkową datę w niezapomniany sposób. Nagrał nową piosenkę zatytułowaną "Będę zawsze tam, gdzie Ty" i zaprosił Danutę do udziału w teledysku do tego utworu.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl