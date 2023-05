Skrytykowała ją stylistka. Sukienka "jak po starszej siostrze"

Statuetki powędrowały m.in. Agaty Załęckiej, Andrzeja Młynarczyka, programu "Nasz nowy dom" czy serialu "Skazana". Galę poprowadzili Katarzyna Zielińska i Kacper Kuszewski. Aktorka z tej okazji postawiła na oryginalną kreację w żywym odcieniu. Miała na sobie długą, turkusową sukienkę z odsłaniającym nogi rozcięciem i drapowaniem w górnej części. Do tego złote sandałki i dyskretną biżuterię.

Nie wszystkim jednak stylizacja gospodyni przypadła do gustu. Ewa Rubasińska-Ianiro, stylistka gwiazd, nie zostawiła na gwieździe "Barw szczęścia" suchej nitki. Według niej Zielińska przedobrzyła, zaburzając swoje proporcje.

Ekspertka przekonuje, że wszystkiemu winne są... centymetry. - To jest bardzo piękna i wyrafinowana kreacja. Nadaje się nawet na Oscary i inne ważne gale. Sukienka sama w sobie świetna. Nie jest jednak dla Kasi Zielińskiej. (...) nie dobrała sukienki do swoich proporcji i postury. Zabrakło jej 20 cm. Ta sukienka na niej wygląda jak po starszej i wyższej siostrze - przekonuje Rubasińska-Ianiro.

Stylistka zacytowała przy okazji słowa Coco Chanel, francuskiej projektantki mody. - (...) zawsze mówiła, że jeżeli komplementują twoją suknię, a nie ciebie, to znaczy, że popełniłaś błąd. W tym wypadku da się skomplementować tylko suknię, a nie osobę, więc niech to będzie najlepsze podsumowanie tego, co się zadziało - dodała.