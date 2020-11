Skrzynecka przeszła koronawirusa. Ma radę: Przestańcie jęczeć, noście maseczki

– Plan serialu to chyba ostatnie miejsce pracy, którego, póki co nam nie zamknięto. Na planie zdjęciowym wszyscy pracujemy w maskach, cała ekipa produkcyjna serialu i aktorzy równie. Wszyscy jesteśmy w maskach, zdejmujemy je tylko na same ujęcia. Jedynie podczas kręconej sceny nie trzeba ich mieć – mówi w rozmowie z "Super Expressem" Katarzyna, która jest w obsadzie serialu "Na dobre i na złe".